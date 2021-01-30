«Эти брови для меня»: Ким Кардашьян показала, как выглядела в подростковом возрасте

Фото появилось в Instagram знаменитости.

Так, Ким опубликовала фото, на котором они с Кортни совсем юные. В частности, Ким подкалывала волосы с обеих сторон модными на сегодня аксессуарами, а ее сестра носила две косы.

Впрочем, больше всего фанатов порадовали популярные в то время брови-ниточки.

“Эти брови для меня”, – пошутила Ким.

Однако комментаторы отметили, что мода циклична. Возможно через несколько лет брови-ниточки снова будут в тренде.

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Напомним, 19 июля на своем первом публичном мероприятии с момента объявления себя кандидатом в президенты Канье Уэст выступил со свободным монологом, затрагивающим такие темы, как аборты, религия и международная торговля. Во время мероприятия Канье плакал, говоря о спасении жизни их дочери Норт.