Американские стриминговые платформы - такие, как Netflix и Amazon Prime Video, стремятся к индийскому рынку, чтобы обеспечить свой глобальный рост. Но их шоу сталкиваются с гневом индуистских националистов и проявлениями цензуры со стороны властей.

Об этом пишет сайт американского телеканала CNN и американская газета The Washington post.

Оригинальные шоу на Amazon Prime и Netflix в последнее время вызывают гнев индийских политиков и обычных граждан, которые считают эти фильмы и телешоу нечувствительными к культурным и религиозным убеждениям.

Жалобы полиции также накапливались против авторов и руководителей компаний. Некоторые из “преступлений”, в которых они были обвинены, в том числе совершение “умышленных или злонамеренных действий, направленных на оскорбление религиозных чувств”, влекут за собой тюремное заключение сроком до трех лет или штраф.

В последние месяцы правительство премьер-министра Нарендры Моди объявило о новых правилах и рекомендациях для потоковых сервисов, но сначала без явных запретов на определенные темы.

Творческое сообщество Индии теперь опасается, что стриминговые сервисы могут сломаться под давлением, и начать воздерживаться от работы с “противоречивыми” историями.

Это был тревожный знак для индустрии, которая только начала экспериментировать с новыми формами повествования и создания шоу, способных привлечь внимание всего мира. Только в прошлом году драматический сериал Netflix “Преступление в Дели”, основанный на реальном изнасиловании и убийстве 23-летнего студента в столице Индии, получил международную премию “Эмми”.

Появление Amazon и Netflix в Индии стало благом для таких режиссеров и писателей, как Ручи Нараин, которые долгое время томились на окраинах Болливуда – индустрии, которую часто обвиняют в кумовстве.

Нараин десятилетиями пыталась найти стабильную работу в индийской киноиндустрии.

Даже имея за плечами два признанных критиками фильма – “Кал: вчера и завтра” (2005) – триллер, который она написала и сняла, и “Хазаарон Хвайсхайн Айси” – политическая драма, получившая Болливудский эквивалент премии Оскар – она не находила реализации в Индии.

“Я много боролась, потому что я аутсайдер и женщина. Я встречался с людьми каждую неделю, но все это ни к чему не приводило”, – сказала Нараин CNN Business.

Ситуация изменилась, когда Netflix появился на индийском развлекательном рынке в 2016 году.

С тех пор режиссер говорит, что ее “завалили работой”. Ее фильм “Виновен” – социальная драма о расследовании изнасилования – был выпущен платформой в 2020 году. В том же году Disney+ Hotstar выпустила восьмисерийный комедийный сериал “Сотня”.

Сейчас усиление контроля со стороны правительства над этими провокационными проектами и другими новаторскими историями беспокоит Нараин и многих других авторов в Мумбаи, родине индийской киноиндустрии.

Приход в индию Netflix и Amazon позволил рассказчикам заниматься темами, которые ранее не затрагивались.

Фильмы Болливуда контролирует Центральный совет по сертификации фильмов, который заставляет кинематографистов убирать все: начиная от поцелуев и ругательств и заканчивая кадрами злоупотребления наркотиками. Однажды такую сцену убрали даже из фильма о злоупотреблении наркотиками.

На индийском телевидении, которое также регулируется государством, преобладают часто устаревшие сюжеты о домохозяйках и свекровях.

Потоковый контент сломал этот стереотип, потому что до недавнего времени он не регулировался государством.

“Священные игры”, первый оригинальный сериал Netflix в стране, шокировал индийских зрителей. Там свободно использовалась обсценная лексика, показывалось насилие и нагота.

Шоу сравнивали с “Нарко”, хитовой американской дорамой Netflix о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре.

Первым сериалом Amazon в Индии был “Обратная сторона” – спортивная драма о крикете – виде спорта, которому поклоняются в Индии.

И “Обратная сторона”, и “Священные игры” были номинированы на международную премию “Эмми”.

В ноябре правительство передало платформы потокового вещания в ведение министерства информации и радиовещания, которое наделено полномочиями лицензирования и цензуры контента в таких сферах, как кино и телевидение.

В этом году правительство объявило правила, согласно которым новостные агентства в интернете и поставщики видеоконтента подлежат строгому регулированию.

Согласно новым правилам, “издатели” должны назначать местного представителя для рассмотрения каждой жалобы в течение 15 дней. Эти компании также должны вступить в отраслевую ассоциацию, возглавляемую государственным наблюдателем, чтобы обеспечить соблюдение требований.

Третий уровень регулирования контролирует правительственный комитет, который имеет право сделать выговор, потребовать извинений или распорядиться об удалении контента.

Эксперты говорят, что веб-платформам может быть трудно противостоять государственным постановлениям. Согласно оценке PricewaterhouseCoopers, Индия является самым быстрорастущим рынком платформ для потокового видео. Прогнозируется, что к 2024 году рост Индии в этой категории превысит 28 процентов.

Netflix инвестировал 400 миллионов долларов за последние два года в производство или лицензирование контента в Индии. В 2018 году генеральный директор Netflix Рид Хастингс заявил, что следующие 100 миллионов пользователей компании будут из этой страны.

Для Amazon Индия также является ключевым рынком. Во время своего визита в страну в прошлом году основатель и генеральный директор Джефф Безос сказал, что компания удвоит свои инвестиции здесь.

В то время как эксперты называют правила неконституционными, правительство заявило, что они “прогрессивны, либеральны и современны”.