Тизер опубликовал сценарист и создатель “Черного зеркала” Чарли Брукер в Twitter.
“Даже создатели “Черного зеркала” не смогли бы придумать этот год, но им есть что добавить”, – говорится в тизере.
Сценаристами стали создатели “Черного зеркала” Аннабель Джонс и Чарли Брукер, а режиссером — Эл Кэмпбелл.
Также известно, что в проекте снялись Хью Грант, Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу, Кумэйл Нанджиани, Лесли Джонс, Самсон Кайо, Джо Кири, Кристин Милиоти, Трейси Ульман и Дайан Морган.
Точная дата выхода и подробности сюжета пока не раскрываются.
- Ранее сообщалось, что министр культуры Великобритании Оливер Дауден призвал стриминговый сервис Netflix добавить в начальные титры сериала “Корона” пометку о вымышленном сюжете.