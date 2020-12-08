Тизер опубликовал сценарист и создатель “Черного зеркала” Чарли Брукер в Twitter.

“Даже создатели “Черного зеркала” не смогли бы придумать этот год, но им есть что добавить”, – говорится в тизере.

Сценаристами стали создатели “Черного зеркала” Аннабель Джонс и Чарли Брукер, а режиссером — Эл Кэмпбелл.

Также известно, что в проекте снялись Хью Грант, Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу, Кумэйл Нанджиани, Лесли Джонс, Самсон Кайо, Джо Кири, Кристин Милиоти, Трейси Ульман и Дайан Морган.

Точная дата выхода и подробности сюжета пока не раскрываются.