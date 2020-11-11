Создатели «Фантастических тварей» выплатят Джонни Деппу полный гонорар

Студия Warner Bros. выплатит Джонни Деппу полный восьмизначный гонорар за работу над третьей частью "Фантастических тварей", хотя он снялся лишь в одной сцене.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Депп заключил с Warner Bros. контракт, согласно которому студия обязана произвести полную выплату гонорара даже в случае отмены съемок или замены актера.

Как это бывает зачастую у звезд его уровня, в контракт не вписали пункт о морали, хотя поправки в него вносились постоянно. Формально Деппа не уволили, а попросили уйти в отставку. Неизвестно, что бы студия делала, если бы он отказался.

При этом актер успел сыграть темного волшебника Грин-де-Вальда только в одной сцене с момента начала съемок третьей части франшизы, которые стартовали 20 сентября в Лондоне.

По данным портала Screen Rant, Деппу выплатят более 10 миллионов долларов.