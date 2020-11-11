Создатели «Фантастических тварей» выплатят Джонни Деппу полный гонорар

Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Отмечается, что Депп заключил с Warner Bros. контракт, согласно которому студия обязана произвести полную выплату гонорара даже в случае отмены съемок или замены актера.
Как это бывает зачастую у звезд его уровня, в контракт не вписали пункт о морали, хотя поправки в него вносились постоянно. Формально Деппа не уволили, а попросили уйти в отставку. Неизвестно, что бы студия делала, если бы он отказался.
При этом актер успел сыграть темного волшебника Грин-де-Вальда только в одной сцене с момента начала съемок третьей части франшизы, которые стартовали 20 сентября в Лондоне.
По данным портала Screen Rant, Деппу выплатят более 10 миллионов долларов.
Напомним, 6 ноября голливудский актер Джонни Депп, который недавно проиграл суд по делу о клевете против Эмбер Херд и британского таблоида The Sun, впервые сделал официальное заявление.
Депп поблагодарил за слова поддержки и любви своих поклонников и неравнодушных людей, которые верят в его невиновность. Также актер заявил, что кинокомпания Warner Bros. из-за скандальной судебной тяжбы попросила его отказаться от роли Гриндевальда в “Фантастических тварях” и прекратить съемки.
- Студия Warner Bros. снова перенесла дату премьеры третьей части фильма “Фантастические твари и где они обитают” по книгам Джоан Роулинг.