Создатели американского сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс снимут фантастический сериал по трилогии китайского писателя Лю Цысиня.

Об этом сообщает Deadline.

В основу сюжета лягут романы “Задача трех тел”, “Темный лес” и “Вечная жизнь Смерти”. Сериал расскажет о секретном проекте по связи с инопланетянами и о последствиях культурной революции в Китае.

Продюсерами сериала станут Райан Джонсон и компания Брэда Питта Plan B.

Сериал выйдет на стриминговой платформе Netflix; дату премьеры создатели пока не называют.

Лю Цысинь – китайский писатель-фантаст, считающийся лицом китайской фантастики, а также самым плодовитым и популярным фантастом Китая. На его счету 12 романов.