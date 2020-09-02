Об этом сообщает Deadline.
В основу сюжета лягут романы “Задача трех тел”, “Темный лес” и “Вечная жизнь Смерти”. Сериал расскажет о секретном проекте по связи с инопланетянами и о последствиях культурной революции в Китае.
Продюсерами сериала станут Райан Джонсон и компания Брэда Питта Plan B.
Сериал выйдет на стриминговой платформе Netflix; дату премьеры создатели пока не называют.
Лю Цысинь – китайский писатель-фантаст, считающийся лицом китайской фантастики, а также самым плодовитым и популярным фантастом Китая. На его счету 12 романов.
- Ранее сообщалось, что в пятом и шестом сезонах сериала “Корона” роль супруга королевы Британии, принца Филиппа, сыграет актер Джонатан Прайс, известный ролью Его Воробейшества в сериале “Игра престолов”.