Об этом пишет издание Polygon.

Прошло много времени с начала 90-х, когда появился этот супергерой. “Большой взрыв” (борьба с бандами/разгон полиции) вызвал всплеск суперспособностей среди молодежи Дакота-Сити и превратил Вирджила в Статика. Теперь же творческая команда комикса переделывает сценарий под современные реалии.

Издание подготовило список комиксов, которые понравились редактору Polygon:

MILESTONE

Подростки маршируют по улицам в масках и несут таблички с надписью Black Lives Matter, Dakota for BLM, Enough is Enough, Rest in Power George Floyd и Not Justice No Peace in Milestone Returns #0, DC Comics (2021).

“Большой взрыв”, происхождение всех сверхмощных Bang Babies, теперь является протестом Black Lives Matter. Как и во время “Большого взрыва” 90-х, полиция запускает слезоточивый газ с добавлением экспериментального химического вещества, которое должно было помочь впоследствии найти всех участников протеста. Вместо этого он трансформирует сотни подростков непредсказуемым образом.

Rain Like Hammers

Маленький круглый инопланетянин верхом на инсектоидном животном объясняет другому инопланетянину, что “пальцы очень важны для людей […] Я считаю себя фантропологом людей”.

Marvel’s Snapshots: Captain Marvel

Серия снимков Marvel открывает дверь новому читателю, дает краткое изложение о происхождении супергероя. В этом отношении выпуск о Капитане Марвел очень успешен, фокусируясь как на мисс, так и на Captain Marvel.

The Department of Truth

Здесь особо нечего сказать, за исключением того, что все еще сложно отвести взгляд от сериала The Department of Truth, Джеймса Тайниона и Мартина Симмондса о секретных агентах, которые не позволяют теории заговора стать реальностью. Выпуск на этой неделе является практически обособленный: приглашенная художница Эльза Шарретье представит отличные визуальные эффекты в стиле Майка Миньолы (американского художника комиксов).

Nubia

Исторически Нубия – первая черная женщина-супергерой DC Comics.

Stray dogs

Хотите прочитать о собаках, раскрывающих мрачную тайну убийства, нарисованных в стиле “Оливер и компания”? Stray Dogs покажутся вам специфически интересными.

King in Black: Return of the Valkyries

Таинственная новая Валькирия – черная женщина в серебряных доспехах и синем плаще – выставила ноги на побежденного врага и размышляет о том, что она боится вернуться в чистилище, от которого она только что освободилась.

Future State: Superman: House of El

Спустя столетия родословная Кал-Эла, героя, которого мы знаем как Кларка Кента, продолжается. Познакомьтесь с новым поколением криптонианских героев, которые противостоят одной из величайших угроз: противнику по имени Красный Король. Приготовьтесь к неожиданному дебюту близнецов, известных как Роуэн и Ронан Кенты, потомков Джонатана Кента. Роуэн – новый Супермен Земли, а его сестра – Blue Lantern.

Это история в стиле космического фэнтези о потомках Супермена из далекого будущего.