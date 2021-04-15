Про життя оскароносної американської акторки і фотомоделі Одрі Гепберн знімуть серіал.

Про це повідомляє американська видання Variety.

Серіал продюсує італійська компанія Wildside, що працювала також над популярним серіалом “Молодий Папа”. Син акторки Лука Дотті та італійський журналіст і письменник Луїджі Спинола будуть виконавчими продюсерами. З батьком Луки, італійським психіатром Андреа Дотті, Гепберн була одружена близько 10 років.

У 2015 році Дотті і Спинола випустили бестселер “Одрі вдома: спогади про кухню моєї матері”. Ця книга — частково біографічна, часткова куховарська. Вона містить анекдоти і уривки листувань Гепберн, фотографії, рецепти.

Сценарій для серіалу писатиме продюсерка Жаклін Хойт. Як очікується, сюжет серіалу буде заснований на згаданій книзі, і досліджуватиме “роки становлення акторки”.

Гепберн — одна з найвпізнаваніших зірок Голівуду 20 сторіччя. За свою 41-річну кар’єру авторка зіграла в близько 30 кінострічках. Перша велика роль Одрі — стрічка “Засекречені люди” (1951), у якій вона грала артистку балету.

Стрічки “Римські канікули”, “Сабріна”, “Сніданок у Тіффані” та “Моя прекрасна леді” принесли їй популярність, численні номінації та нагороди. Тільки за “Римські канікули” Гепберн отримала “Оскар”, премію BAFTA, “Золотий глобус”, Critics New York Film Circle Awards.

Гепберн померла у 1993 році у віці 63 років після тривалої боротьби з онкозахворюванням. Останньою стрічкою за її участю стала фентезійна драма “Завжди” (1989) режисера Стівена Спілберга.