Про це повідомляє американська видання Variety.
Серіал продюсує італійська компанія Wildside, що працювала також над популярним серіалом “Молодий Папа”. Син акторки Лука Дотті та італійський журналіст і письменник Луїджі Спинола будуть виконавчими продюсерами. З батьком Луки, італійським психіатром Андреа Дотті, Гепберн була одружена близько 10 років.
У 2015 році Дотті і Спинола випустили бестселер “Одрі вдома: спогади про кухню моєї матері”. Ця книга — частково біографічна, часткова куховарська. Вона містить анекдоти і уривки листувань Гепберн, фотографії, рецепти.
Сценарій для серіалу писатиме продюсерка Жаклін Хойт. Як очікується, сюжет серіалу буде заснований на згаданій книзі, і досліджуватиме “роки становлення акторки”.
Гепберн — одна з найвпізнаваніших зірок Голівуду 20 сторіччя. За свою 41-річну кар’єру авторка зіграла в близько 30 кінострічках. Перша велика роль Одрі — стрічка “Засекречені люди” (1951), у якій вона грала артистку балету.
Стрічки “Римські канікули”, “Сабріна”, “Сніданок у Тіффані” та “Моя прекрасна леді” принесли їй популярність, численні номінації та нагороди. Тільки за “Римські канікули” Гепберн отримала “Оскар”, премію BAFTA, “Золотий глобус”, Critics New York Film Circle Awards.
Гепберн померла у 1993 році у віці 63 років після тривалої боротьби з онкозахворюванням. Останньою стрічкою за її участю стала фентезійна драма “Завжди” (1989) режисера Стівена Спілберга.
- У 2017 році особисті речі Гепберн виставили на продаж.
- Того ж року на аукціоні Christie’s в Нью-Йорку за рекордну на той момент суму був проданий сценарій фільму “Сніданок у Тіффані” з позначками Гепберн.