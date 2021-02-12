В HBO Max, который работает над перезапуском "Секс в большом городе" рассказали, о чем будет новый сериал и как обыгрывают отсутствие одной из главных героинь.

Об этом шла речь в интервью TVLine главного руководителя по контенту HBO Max Кейси Блойса.

Как известно, стриминговий сервис HBO Max перезапускает культовый сериал “Секс в большом городе”. Однако на съемки согласились не все актеры. Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту Джонс, не будет участвовать в съемках продолжения сериала.

Причин HBO не сообщала, однако известно, что у Кэттролл последние годы были напряженные отношения с командой шоу, в частности с Сарой Джессикой Паркер, информирует агентство ВВС. Так, в 2017 году Кэттролл заявила, что “никогда не дружила” со своими коллегами по сериалу. Она сообщила о “токсичных отношениях” и отказалась от участия в третьем фильме “Секс в большом городе”.

Кейси Блойс утверждает, что команда не ставила цель переделать старый сериал.

“Авторы не пытаются рассказать, как персонажи заново переживают свои 30 лет. Это в значительной степени является историей о женщинах в возрасте 50 лет, которые имеют дело с вещами, с которыми люди имеют дело в этом возрасте”, — говорит он.

Блойс намекнул, что отсутствие Саманты могут обыграть так, будто дружеские отношения между героинями просто прервались со временем.

“Так же, как в реальной жизни, люди приходят в вашу жизнь, люди уходят. Дружба угасает, и начинается новая дружба”, — сказал он. “Они пытаются правдиво рассказать историю о том, как это быть женщиной в возрасте 50 лет из Нью-Йорка. Так что все должно казаться органичным. И друзья, которые у вас есть, когда вам 30, могут исчезнуть, когда вам будет 50”, — добавил он.

О чем сериал

“Секс в большом городе” – американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 гг. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов

Затем по его мотивам сняли два полнометражных фильма, вышедших в 2008 и 2010 годах.

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте “за 30”. Они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. В сериале поднимаются вопросы безопасного секса, сексуальной ориентации, беспорядочных связей, феминизма, роли женщины в современном обществе и многие другие.

Сериал основан на одноименной книге журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл. Основной состав на протяжении всего сериала оставался прежним: Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

Сериал стал любим миллионами поклонников по всему миру. Как отмечает агентство ВВС, когда “Секс в большом городе” впервые появился на телевизионных экранах, его восприняли как революционный: четыре женщины откровенно говорят о своей любви и сексуальной жизни (не говоря уже о самих сексуальных сценах).

Мода была чрезвычайно влиятельной частью сериала: балетная пачка, которую носила Сара Джессика Паркер в заставке, в сочетании с шубой и каблуками, была описана как “ансамбль, богатый культурным резонансом”.

Сериал бил рекорды рейтингов: финал в 2004 году в США посмотрели 10,6 млн зрителей.

Сериал был наиболее популярным в возрастной группе 18-34 лет.

Он получил положительные отзывы критиков и множество наград и номинаций на престижные премии: среди них 7 премий “Эмми”, 8 премий “Золотой глобус” и 11 премий Гильдии киноактеров.