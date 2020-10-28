Создатели мультсериала "Южный парк" Мэтт Стоун и Трей Паркер запустили новый сатирический сериал в стиле дипфейк под названием "Sassy Justice" (Нахальное правосудие).

Об этом пишет NME.

Первый выпуск вышел на YouTube в понедельник, 26 октября. Он был посвящен технологии дипфейка. В эпизоде появились дипфейки президента США Дональда Трампа и его дочери Иванки, а также советника президента Джареда Кушнера, главы Facebook Марка Цукерберга и актера Майкла Кейна.

Главным героем сериала стал выдуманный американский журналист и защитник прав потребителей Фред Сэсси.

СПРАВКА. Deepfake (дипфейк) — методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Она используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики.