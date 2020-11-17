Соавтор "Рика и Морти" Дэн Хармон заявил, что команда уже работает над 7-ым сезоном мультсериала. В мае закончился 4-й, а дата выхода 5-го еще не названа.

Об этом шла речь во время виртуальной панельной дискуссии на Adult Swim Festival 2020.

Анимационная комедия, созданная Джастином Ройлендом и Дэном Хармоном, рассказывающая о жизни семьи Смит (родителей Джерри и Бет, их детей Саммер и Морти и безумного дедушки-ученого Рика Санчеса, который живет с ними в качестве гостя), вышла на Adult Swim в 2013 году.

В июле был утвержден выход 5-го сезона, но дата его релиза до сих пор неизвестна. Сейчас работа над проектом, отмечают его авторы, идет очень активно.

Во время виртуального мероприятия Хармон заявил, что локдаун помог авторам сосредоточиться на шоу. Теперь удается даже опередить план: уже идет работа над 7 сезоном.

“Я думаю, мы сейчас работаем над 7 сезоном, я даже не могу отслеживать. Надеюсь, я не заспойлерил вам 5 или 6 сезон”, — сказал Хармон.

Кроме этого, Хармон анонсировал, что персонаж Космическая Бет (клон матери Морти, созданный Риком), который был показан в последней серии 4 сезона, еще появится в шоу.

Как отмечает портал Screenrant, после выхода 3 сезона Adult Swim решил заказать еще 70 серий шоу и распределить их между будущими сезонами. То есть после завершения 4 сезона, который, как и предыдущие, содержал 10 серий, осталось еще не менее 60 эпизодов шоу и анонсированный 7-й сезон может быть не последним.