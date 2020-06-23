Американская группа Twenty One Pilots выпустила клип на трек Level of Concern, трансляция которого не прекращается.

Ролик опубликован на YouTube-канале группы.

Во вторник, 23 июня, музыканты опубликовали “нескончаемое музыкальное видео” на песню Level of Concern. Трансляция продолжается уже более 12 часов.

В течение этого времени каждые 3 минуты 40 секунд трек и клип заканчивались и начинались заново. При этом менялся только видеоряд, представляющий нарезку коротких роликов, присланных музыкантам их фанатами со всех уголков земли.

Музыканты пригласили всех желающих статью частью этого проекта и присылать свои видео.

“Станьте частью первого в истории бесконечного музыкального клипа”, – написали они.