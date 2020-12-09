Twitter назвал самые популярные посты, персоны и хештеги 2020 года

Об этом сообщила пресс-служба Twitter.

“Самые популярные твиты года отражают весь спектр жизни в 2020 году: утраты, размышления, отвлечение, развлечения и немного юмора“, – говорится в сообщении.

Так, самым популярным твитом стала запись о смерти актера Чедвика Боузмана, набравшая более 7 миллионов реакций.

В топ также вошли:

Основным хэштегом, используемым большинством людей в этом году, был #COVID19 . Он и другие его варианты был опубликован в Twitter почти 400 миллионов раз. На втором месте оказался – #BlackLivesMatter, а третье занял – #StayHome.

Наиболее обсуждаемыми людьми года стали действующий президент США Дональд Трамп, избранный президент США Джо Байден, афроамериканец Джордж Флойд, который погиб от рук полиции, баскетболист Коби Брайант, погибший в авиакатастрофе и 44-й президент США Барак Обама.

В топ-10 также вошли: известный корейский хип-хоп группа BTS, премьер-министр Индии Нарендра Моди, рэпер Канье Уэст, миллиардер Илон Маск и избранный вице-президент США Камала Харрис.

Самые популярные эмодзи в 2020 выглядят так: