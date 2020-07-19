Об этом сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что видео с музыкой группы Linkin Park исчезло со страницы президента.
Отмечается, что Twitter удалил видео, которое президент Трамп ретвитнул с публикации smm-специалиста Белого Дома Дэна Скавина, после жалобы компании Machine Shop Entertainment о нарушениях в ролике авторских прав. Machine Shop – компания, принадлежащая рок-группе Linkin Park, сообщается на ее странице LinkedIn.
На своей странице в Twitter музыканты прокомментировали произошедшее. В посте говорится, что группа “не поддерживает и не одобряет Трампа, а также не разрешает его администрации использовать любую музыку” коллектива.
Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.
- В июне президент США Дональд Трамп решил продлить на год санкции против Северной Кореи.