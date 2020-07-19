Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что видео с музыкой группы Linkin Park исчезло со страницы президента.

Отмечается, что Twitter удалил видео, которое президент Трамп ретвитнул с публикации smm-специалиста Белого Дома Дэна Скавина, после жалобы компании Machine Shop Entertainment о нарушениях в ролике авторских прав. Machine Shop – компания, принадлежащая рок-группе Linkin Park, сообщается на ее странице LinkedIn.

На своей странице в Twitter музыканты прокомментировали произошедшее. В посте говорится, что группа “не поддерживает и не одобряет Трампа, а также не разрешает его администрации использовать любую музыку” коллектива.

Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.