Об этом сообщает Rolling Stone.
Музей под названием “Avicii Experience“ приблизит своих посетителей к артисту Avicii и человеку Тиму Берглингу.
На выставке будут представлены памятные вещи и ранее неизданные фотографии и видео. Экспонаты также дадут посетителям возможность “заглянуть в творческий процесс и многочисленные коллаборации, связанные с музыкой“.
“Avicii совершенно справедливо отмечают как одного из величайших диджеев всех времен и как важного артиста, который сделал очень успешные записи, но больше всего я буду помнить, что Тим был одним из лучших авторов песен, с которыми я когда-либо работал“, – отметил участник группы Chic Найл Роджерс.
“Avicii Experience” станет частью креативного пространства SPACE, посвященному музыке, видеоиграм и созданию контента. Часть доходов от музея пойдет в Фонд Тима Берглинга, который семья Avicii создала после его смерти, чтобы собрать деньги и повысить осведомленность касательно психических заболеваний и предотвращения самоубийств.
- 20 апреля 2018 года стало известно, что шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный, как Avicii, скончался в возрасте 28 лет.
- 26 апреля его семья сделала публичное заявление по поводу смерти музыканта и намекнула на то, что парень добровольно ушел из жизни.
- Тима спустя 7 недель после смерти похоронили в его родном городе – Стокгольме.