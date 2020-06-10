В 2021 году в Стокгольме откроют музей памяти шведского диджея Тима Берглинга, известного как Avicii.

Об этом сообщает Rolling Stone.

Музей под названием “Avicii Experience“ приблизит своих посетителей к артисту Avicii и человеку Тиму Берглингу.

На выставке будут представлены памятные вещи и ранее неизданные фотографии и видео. Экспонаты также дадут посетителям возможность “заглянуть в творческий процесс и многочисленные коллаборации, связанные с музыкой“.

“Avicii совершенно справедливо отмечают как одного из величайших диджеев всех времен и как важного артиста, который сделал очень успешные записи, но больше всего я буду помнить, что Тим был одним из лучших авторов песен, с которыми я когда-либо работал“, – отметил участник группы Chic Найл Роджерс.

“Avicii Experience” станет частью креативного пространства SPACE, посвященному музыке, видеоиграм и созданию контента. Часть доходов от музея пойдет в Фонд Тима Берглинга, который семья Avicii создала после его смерти, чтобы собрать деньги и повысить осведомленность касательно психических заболеваний и предотвращения самоубийств.