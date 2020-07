Об этом пишет Dazed.

Отмечается, что в фильме подробно расскажут, как Spice Girls в 90-х боролись за свой успех с титанами брит-рока — Oasis и Blur.

Премьера картины “Girl Powered: The Spice Girls” состоится в 2021 году. Лента покажет архивные кадры и интервью с участницами группы: Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Эммой Бантон, Джери Холлиуэлл и Викторией Бэкхем.

“Spice Girls повлияли на поколение женщин, и теперь, спустя почти 30 лет после их возникновения, их скрытая история прольет свет на наступление эры современного феминизма”, — отметила редактор Channel 4 Алиса Померой.

Spice Up Your Life with new documentary ‘Girl Powered: The Spice Girls’ (w/t). Through archive footage and revealing interviews, this series will tell the complete story of the best-selling girl band of all time – coming soon to @Channel4. Zigga Zig Ah! 🎉 pic.twitter.com/Vz0pnGKtnc

— Channel 4 Press (@C4Press) July 13, 2020