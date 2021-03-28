Грабители взломали принадлежащие певице Бейонсе склады и похитили оттуда ценные вещи на свыше $1 млн.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Речь идет о трех складах, которые находятся в Лос-Анджелесе. Бейонсе арендовала их у продюсерской компании Parkwood Entertainment.

По словам источника из правоохранительных органов, хранилище взламывали несколько раз. Среди похищенного — редкие сумки и платья. Также пострадал один из стилистов певицы, грабители похитили и его личные вещи.

Отмечается, что Бейонсе не первая звезда, пострадавшая от рук грабителей. Ранее они взломали хранилище и вынесли вещи, принадлежавшие американской певице Майли Сайрус.