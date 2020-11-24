Фото обложки модель опубликовала в своем Instagram.

На одной из фотографий Аня Рубик снялась полностью обнаженной, а на другой – ее голое тело окутывал красный отрезок ткани, который крепко связывает ей руки.

На лице модели нарисован логотип в виде молнии – его тоже можно было увидеть на транспарантах и плакатах на протестах в Польше.

“Я хотела, чтобы фотосессия передала бунт и нашу силу. На фото я обнажена. В патриархальных строях женское тело подвергается сексуализации, является чем-то плохим, выходящим за рамки норм. Именно поэтому обнаженность стала символом революции женщин. В данный момент в Польше пытаются отобрать у женщин право распоряжаться их собственной жизнью и своим телом”, – написала Аня Рубик в Instagram.

22 октября Конституционный суд Польши постановил, что аборт в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания противоречит Конституции страны. Таким образом, суд ограничил и без того ограниченный перечень случаев, в которых женщины могут сделать аборт. Отныне аборт в Польше станет возможным лишь в случаях, если женщина была изнасилована, если имел место инцест, или же в случае, если беременность несет угрозы для жизни женщины. Решение суда спровоцировало протесты в Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на протесты, которые начались в стране после решения Конституционного суда об усилении запрета на аборт. Он заверил, что под запрет не попадают случаи, когда жизнь беременной женщины оказывается под угрозой. По его словам, это решение касается только “евгенических причин” аборта.

27 октября женщины-депутаты заблокировали работу польского парламента, скандируя “Это война”. Причиной этого протеста стал скандальный запрет на проведение абортов по причине патологии плода.