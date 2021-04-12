Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Статую Христа возводят в южном городе Энкантадо – ее высота 43 метра с пьедесталом, что сделает ее третьей по высоте статуей Иисуса в мире. Возводить статую начали в 2019 году.
Голову и вытянутые руки сделали на прошлой неделе.
Идея пришла от местного политика Адроальдо Конзатти, который умер в марте от COVID-19.
Ожидается, что проект стоимостью 350 000 долларов будет завершен в этом году. Строительство финансируется за счет пожертвований частных лиц и компаний.
Фото: GETTY IMAGES
Внутри статуи будет работать лифт, на нем туристы смогут попасть на смотровую площадку на высоте 40 метров.
Ширина раставленных рук – 36 метров.
Выше монумента в Энкантаду будут только статуи Христа в Сулавеси, Индонезия (52,55 м с пьедесталом) и в Свебодзине, Польша (52,5 м с курганом).
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