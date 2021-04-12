В Бразилии строят новую статую Христа - она будет выше знаменитой статуи Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Статую Христа возводят в южном городе Энкантадо – ее высота 43 метра с пьедесталом, что сделает ее третьей по высоте статуей Иисуса в мире. Возводить статую начали в 2019 году.

Голову и вытянутые руки сделали на прошлой неделе.

Идея пришла от местного политика Адроальдо Конзатти, который умер в марте от COVID-19.

Ожидается, что проект стоимостью 350 000 долларов будет завершен в этом году. Строительство финансируется за счет пожертвований частных лиц и компаний.

Фото: GETTY IMAGES

Внутри статуи будет работать лифт, на нем туристы смогут попасть на смотровую площадку на высоте 40 метров.

Ширина раставленных рук – 36 метров.

Выше монумента в Энкантаду будут только статуи Христа в Сулавеси, Индонезия (52,55 м с пьедесталом) и в Свебодзине, Польша (52,5 м с курганом).