Известная художница из Бразилии Джулиана Нотари создала и установила большую скульптуру в виде вульвы. Художница назвала свое 33-метровое творение "Дива".

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Нотари заявила, что хотела таким образом призвать к диалогу по гендерным вопросам. Ее создавали 40 человек больше года. Арт-объект занимает 16 метров в ширину, 33 метров в высоту и 6 – в глубину.

Скульптура покрыта смолой красного цвета. Цвет символизирует вульву и ее раны. Цель инсталляции – “поставить под сомнение отношения между природой и культурой в фаллоцентричном и антропоцентрическом западном обществе”.

Художница отметила, что ее скульптура особенно актуальна сейчас, намекая на консервативный способ управления государством президента Жаира Болсонару. К тому же политика часто обвиняют в мизогинии, сексизме и расизме.

Комментаторы разделились во мнениях относительно скульптуры. В частности, сторонники Болсонару резко отреагировали на творчество художницы и акцентировали на неприемлемости установления такой откровенной инсталляции.

Однако Клебер Мендонса Филе, кинорежиссер из Пернамбука, похвалил Нотари.

“Реакция на вашу работу – это зеркало общества, успех”, – написал он.