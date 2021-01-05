Об этом она написала на своей Facebook-странице.
Нотари заявила, что хотела таким образом призвать к диалогу по гендерным вопросам. Ее создавали 40 человек больше года. Арт-объект занимает 16 метров в ширину, 33 метров в высоту и 6 – в глубину.
Скульптура покрыта смолой красного цвета. Цвет символизирует вульву и ее раны. Цель инсталляции – “поставить под сомнение отношения между природой и культурой в фаллоцентричном и антропоцентрическом западном обществе”.
Художница отметила, что ее скульптура особенно актуальна сейчас, намекая на консервативный способ управления государством президента Жаира Болсонару. К тому же политика часто обвиняют в мизогинии, сексизме и расизме.
Комментаторы разделились во мнениях относительно скульптуры. В частности, сторонники Болсонару резко отреагировали на творчество художницы и акцентировали на неприемлемости установления такой откровенной инсталляции.
Однако Клебер Мендонса Филе, кинорежиссер из Пернамбука, похвалил Нотари.
“Реакция на вашу работу – это зеркало общества, успех”, – написал он.
- IceHotel в Швеции начинает принимать туристов. Весь отель полностью сделан из снега и льда, а комнаты и люксы украшены уникальными ледяными скульптурами и резьбой, созданными местными художниками.