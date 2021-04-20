Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Зокрема, 2 травня планується зібрати 5000 осіб. Єдиною умовою для відвідування концерту є негативний тест на коронавірус.
Відвідувачі також повинні будуть пройти тест після концерту і надати контактні дані в NHS Test and Trace, щоб з ними можна було зв’язатися, якщо у когось з присутніх виявиться позитивний результат.
Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок зазначив, що концерт дозволить оцінити, чи можливе відновлення в країні масових заходів.
Крім того, в рамках цього ж пілотного проєкту планується також зібрати 4000 глядачів на півфіналі Кубка Англії між “Лестер Сіті” і “Саутгемптоном” на лондонському стадіоні “Вемблі”.
- У суботу, 27 березня, в Барселоні на коронавірус протестували п’ять тисяч осіб задля участі в масовому концерті рок-гурту Love of Lesbian. Це перший комерційний захід такого масштабу з початку пандемії.