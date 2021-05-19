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У Британії випустили поштові марки на честь принца Філіпа

На згадку про герцога Единбурзького, принца Філіпа, який помер в квітні, Королівська пошта Британії випустила чотири чорно-білі марки.

Среда, 19 мая 2021, 18:41

Про це повідомляє журнал People.

Зазначається, що марки представляють собою напівтонові фотографії короля в різні моменти його життя.

На першій марці зображено портрет герцога в молодості, на другій – він з посмішкою вітає сина Ендрю, герцога Йоркського.

Третя марка демонструє фотографію принца Філіпа на Королівській кінній виставці у Віндзорському замку. Четверта являє собою зображення принца в формі.

Набір марок надійде в продаж 24 червня за ціною 9,44 долара.

“Протягом всього свого життя герцог Единбурзький присвятив себе служінню цій країні, Співдружності і багатьом справам, в які він був залучений. Понад сім десятиліть він був в центрі нашого національного життя. Його смерть – ключовий момент в нашій історії, який ми вшановуємо цією серією пам’ятних марок”, – зазначив виконавчий директор Королівської пошти Великобританії Саймон Томпсон.

Нагадаємо, чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбулася 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку.

На ній через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу змогли бути лише найближчі родичі.

 

Теги: Британія, марки, пошта, принц Филипп

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