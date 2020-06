Об этом сообщается на официальном сайте группы.

Набор будет состоять из 13 марок, на восьми из которых будут изображены некоторые из самых популярных и знаковых обложек альбомов: “Queen II”, 1974; “Sheer Heart Attack”, 1974; “A Night at the Opera”, 1975; “News of the World”, 1977; “The Game”, 1980; “Greatest Hits”, 1981; “The Works”, 1984; и “Innuendo”, 1991.

На четырех марках будут концертные фотографии и еще на одной – групповой снимок Queen.

Весь набор продается по цене £16 (530 грн). Марки уже доступны для предварительного заказа, а в продажу поступят с 9 июля 2020 года.