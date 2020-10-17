Об этом сообщает Hypebeast.

Граффити обнаружили на стене салона красоты в Ноттингеме. На рисунке изображена девочка, которая играет с шиной, как с хула-хупом, а рядом с картиной стоит сломанный велосипед без заднего колеса.

Владелец салона красоты Алекс Митчелл рассказал, что заметил возле работы фургон с затемненными окнами.

“Я видел только водителя. Я не знал, что происходит. Он сделал вид, будто сломался, но пробыл там как минимум два часа. Через какое-то время в салон вошел незнакомец и заказал два напитка. Я спросил у него, кто нарисовал граффити, а незнакомец просто подмигнул”, – рассказал он.

Стоит отметить, что Бэнкси пока не подтвердил авторство работы в Instagram, но стиль стрит-арта очень похож на его предыдущие работы.

В своем Instagram-аккаунте Бэнкси подтвердил свое авторство.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 17 Окт 2020 в 2:15 PDT