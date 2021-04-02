Лондонская квартира принцессы Дианы, где она жила со своими подругами до свадьбы с принцем Чарльзом в 1981 году, будет отмечена мемориальной доской.

Об этом сообщает People.

На табличке будет написано: “Здесь в 1979-1981 годах жила Диана Спенсер, потом принцесса Уэльская 1961–1997”.

А внешний вид таблички показал брат покойной принцессы – Чарльз Спенсер.

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Мемориальная доска является частью усилий организации “Английское наследие” в честь наиболее значимых женщин. Также будут изготовлены мемориальные доски для британского модельера Джин Мьюир, ирландского кристаллографа и участницы антивоенной кампании Кэтлин Лонсдейл, ученого Кэтлин Лонсдейл, бывшей рабыни и участницы кампании Эллен Крафт и адвоката Хелены Нормантон.

СПРАВКА. Синие таблички (Blue plaque) — специальные мемориальные доски, которые устанавливают в общественных местах в Великобритании, чтобы увековечить их связь с историческими личностями. Они не могут быть установлены при жизни выдающегося человека. Более того, с момента смерти должно пройти не менее 20 лет.