В Бристоле появилось еще одно граффити неуловимого Бэнкси

Об этом сообщает BBC.
Так, на творении изображена женщина в платке, которая чихает, а ее протезы летят в воздухе.
Интересно, что неизвестный художник не аутентифицировал работу в своем Instagram. Это, как правило, служит подтверждением авторства.
Граффити некоторое время было прикрытым, а утром в четверг, 10 декабря, художник решил продемонстрировать свое творчество обществу.
Кстати, улица Уэйн расположена на крутом склоне. Ежегодно 22-градусный склон привлекает толпу. На этой улице проводят соревнования по катанию яиц в Пасхальное воскресенье.
Таинственное граффити, которое появилось здесь, уже привлекает зрителей.
34-летний Том изменил маршрут традиционной пробежки, чтобы полюбоваться произведением искусства.
“Я увидел, как люди рассказывают об этом в Twitter. Я думаю, это достаточно хорошо – это, безусловно, актуально. Нам придется подождать и посмотреть, настоящий ли это Бэнкси”, – сказал он.
47-летний Джейсон Бартлетт вырос недалеко от этого дома. Мужчина сомневается, что Бэнкси является автором граффити в этом районе.
“Честная игра, если это он. Я услышал об этом в новостях, и подумал, что мне следует пойти посмотреть. Я всегда был его большим поклонником. Это, наверное, станет интересным для того, кто является собственником дома”, – сказал он.
В 1990-х Бэнкси начал красить вагоны поездов и стен в своем родном городе Бристоль. Теперь неуловимый художник оставил свой след в родном городе.
- Ранее сообщалось, что британский уличный художник, политический активист и режиссер Бэнкси проиграл двухлетний спор по поводу своей картины “Метатель цветов” (Flower Thrower). Художник судился с изготовителем открыток Full Color Black.
- Картину уличного художника Бэнкси “Покажи мне Моне” продали в Лондоне на аукционе за £7,6 млн ($9,8 млн).
- В Великобритании появилось новое граффити, которое приписывают стрит-арт художнику Бэнкси. Граффити обнаружили на стене салона красоты в Ноттингеме. На рисунке изображена девочка, которая играет с шиной, как с хула-хупом, а рядом с картиной стоит сломанный велосипед без заднего колеса.
- Ранее сообщалось, что Бэнкси отдал на аукцион свой триптих стоимостью до $1,55 млн. Деньги от продажи картин пойдут на строительство больницы в Вифлееме.