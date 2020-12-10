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В Бристоле появилось еще одно граффити неуловимого Бэнкси

Новое творение уличного искусства в стиле неуловимого граффити-художника Бэнкси появился на доме в Бристоле на улице Уэйн.

Четверг, 10 декабря 2020, 15:13

Об этом сообщает BBC.

Так, на творении изображена женщина в платке, которая чихает, а ее протезы летят в воздухе.

Интересно, что неизвестный художник не аутентифицировал работу в своем Instagram. Это, как правило, служит подтверждением авторства.

Граффити некоторое время было прикрытым, а утром в четверг, 10 декабря, художник решил продемонстрировать свое творчество обществу.

Кстати, улица Уэйн расположена на крутом склоне. Ежегодно 22-градусный склон привлекает толпу. На этой улице проводят соревнования по катанию яиц в Пасхальное воскресенье.

Таинственное граффити, которое появилось здесь, уже привлекает зрителей.

34-летний Том изменил маршрут традиционной пробежки, чтобы полюбоваться произведением искусства.

“Я увидел, как люди рассказывают об этом в Twitter. Я думаю, это достаточно хорошо – это, безусловно, актуально. Нам придется подождать и посмотреть, настоящий ли это Бэнкси”, – сказал он.

47-летний Джейсон Бартлетт вырос недалеко от этого дома. Мужчина сомневается, что Бэнкси является автором граффити в этом районе.

“Честная игра, если это он. Я услышал об этом в новостях, и подумал, что мне следует пойти посмотреть. Я всегда был его большим поклонником. Это, наверное, станет интересным для того, кто является собственником дома”, – сказал он.

В 1990-х Бэнкси начал красить вагоны поездов и стен в своем родном городе Бристоль. Теперь неуловимый художник оставил свой след в родном городе.

  • Ранее сообщалось, что британский уличный художник, политический активист и режиссер Бэнкси проиграл двухлетний спор по поводу своей картины “Метатель цветов” (Flower Thrower). Художник судился с изготовителем открыток Full Color Black.
  • Картину уличного художника Бэнкси “Покажи мне Моне” продали в Лондоне на аукционе за £7,6 млн ($9,8 млн).
  • В Великобритании появилось новое граффити, которое приписывают стрит-арт художнику Бэнкси. Граффити обнаружили на стене салона красоты в Ноттингеме. На рисунке изображена девочка, которая играет с шиной, как с хула-хупом, а рядом с картиной стоит сломанный велосипед без заднего колеса.
  • Ранее сообщалось, что Бэнкси отдал на аукцион свой триптих стоимостью до $1,55 млн. Деньги от продажи картин пойдут на строительство больницы в Вифлееме.
Теги: графіті, Бенксі, художник

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