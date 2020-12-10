В Бристоле появилось еще одно граффити неуловимого Бэнкси

Новое творение уличного искусства в стиле неуловимого граффити-художника Бэнкси появился на доме в Бристоле на улице Уэйн.

Об этом сообщает BBC.

Так, на творении изображена женщина в платке, которая чихает, а ее протезы летят в воздухе.

Интересно, что неизвестный художник не аутентифицировал работу в своем Instagram. Это, как правило, служит подтверждением авторства.

Граффити некоторое время было прикрытым, а утром в четверг, 10 декабря, художник решил продемонстрировать свое творчество обществу.

Кстати, улица Уэйн расположена на крутом склоне. Ежегодно 22-градусный склон привлекает толпу. На этой улице проводят соревнования по катанию яиц в Пасхальное воскресенье.

Таинственное граффити, которое появилось здесь, уже привлекает зрителей.

34-летний Том изменил маршрут традиционной пробежки, чтобы полюбоваться произведением искусства.

“Я увидел, как люди рассказывают об этом в Twitter. Я думаю, это достаточно хорошо – это, безусловно, актуально. Нам придется подождать и посмотреть, настоящий ли это Бэнкси”, – сказал он.

47-летний Джейсон Бартлетт вырос недалеко от этого дома. Мужчина сомневается, что Бэнкси является автором граффити в этом районе.

“Честная игра, если это он. Я услышал об этом в новостях, и подумал, что мне следует пойти посмотреть. Я всегда был его большим поклонником. Это, наверное, станет интересным для того, кто является собственником дома”, – сказал он.

В 1990-х Бэнкси начал красить вагоны поездов и стен в своем родном городе Бристоль. Теперь неуловимый художник оставил свой след в родном городе.