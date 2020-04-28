Об этом пишет Dazed.

На вилле, которую также называют Голубым домом, Кало провела большую часть своей жизни. Там же содержатся некоторые наиболее важные работы художницы, в том числе “Да здравствует жизнь” и “Фрида и кесарево сечение”.

В доме также сохранилась оригинальная мебель времен Кало, а также личные вещи, мексиканское народное искусство и работы ее мужа – Диего Риверы.

В общем на виртуальной выставке представлено более 300 предметов, в том числе одежда художницы – традиционное мексиканское платье, блузки и яркие юбки.

“Посетить” дом художницы можно по ссылке.