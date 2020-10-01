Об этом сообщает Reuters.

Бронзовая статуя Гарри, в исполнении актера Дэниела Рэдклиффа, который сидит на метле во время игры в квиддич, находится всего в нескольких шагах от места мировой премьеры фильма “Гарри Поттер и философский камень” – кинотеатра “Одеон”.

“Гарри Поттер чрезвычайно важен для литературы, театра и, конечно же, для кино. Мы знаем, что есть поклонники Гарри Поттера всех возрастов во всем мире, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать их на Лестер-сквер”, – отметила исполнительный директор Heart of London Business Alliance Рос Морган.

Скульптура является частью проекта “Сцены на площади”, в рамках которого на Лестер-сквер уже установлены фигуры Лорел и Харди, мистера Бина, Мэри Поппинс, Медвежонка Паддингтона и тому подобное.