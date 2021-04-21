У день похорону принца Філіпа помер близький друг Єлизавети II

Про це повідомляє журнал People.
Освальд почав працювати в королівській стайні в 1970 році, крім того, що він виконував обов’язки гоночного менеджера королеви-матері, він також працював і на Єлизавету. Його часто бачили поруч з монархом на гонках.
Вдова сера Майкла, леді Анджела, яка багато років була фрейліною королеви-матері, розповіла про свого чоловіка:
“Він завжди говорив, що у нього найчудовіша робота, яку коли-небудь могли мати, і що протягом усього свого трудового життя він просто робив те, що робив би, якби він був багатою людиною, якій не доводилося працювати”.
У новорічному списку нагород 2020 року Освальд був призначений кавалером Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена (GCVO).
Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбулася 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку.
На ній через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу змогли бути лише найближчі родичі.
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