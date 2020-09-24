Речь идет о переносе шести фильмов, сообщает Marvel.
Фильм “Черная вдова” планировали показать 5 ноября, но перенесли премьеру на 7 мая 2021 года.
Премьера фильма “Вечные” перенесена с 12 февраля на 5 ноября 2021 года.
“Шан-Чи: Легенда десяти колец” перенесли с 7 мая 2021 на 9 июля.
Также перенесли премьеры фильмов, которые не относятся ко вселенной Marvel.
Так, картину “Смерть на Ниле” перенесли с 22 октября 2021 года на 17 декабря
Фильм “Вестсайдская история” перенесена с 17 декабря 2020 года на 10 декабря 2021 года.
Премьеру фильма “Глубокая вода” с Беном Аффлеком и Аной де Армас с 13 ноября 2020 года перенесли на 13 августа 2021 года.
- Ранее сообщалось, что супер геройский боевик “Чудо-женщина 2” создадут, следуя руководству по предотвращению сексуальных домогательств.