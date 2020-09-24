В The Walt Disney Company объявили о переносе всех запланированных премьер на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Речь идет о переносе шести фильмов, сообщает Marvel.

Фильм “Черная вдова” планировали показать 5 ноября, но перенесли премьеру на 7 мая 2021 года.

Премьера фильма “Вечные” перенесена с 12 февраля на 5 ноября 2021 года.

“Шан-Чи: Легенда десяти колец” перенесли с 7 мая 2021 на 9 июля.

Также перенесли премьеры фильмов, которые не относятся ко вселенной Marvel.

Так, картину “Смерть на Ниле” перенесли с 22 октября 2021 года на 17 декабря

Фильм “Вестсайдская история” перенесена с 17 декабря 2020 года на 10 декабря 2021 года.

Премьеру фильма “Глубокая вода” с Беном Аффлеком и Аной де Армас с 13 ноября 2020 года перенесли на 13 августа 2021 года.