В компании Walt Disney заявили, что приняли решение отложить выход фильма "Черная вдова" на июль. Изначально картина должна была выйти в ноябре.

Об этом сообщает Reuters.

Фильм режиссера Кейта Шортланда появится на широких экранах не раньше июля.

Эта новость расстроила представителей кинотеатров, которые рассчитывали, что высокобюджетный боевик от Marvel откроет летний сезон блокбастеров и вернет кинотеатрам прежнюю популярность.

Ранее сообщалось о переносе выхода фильма на 7 мая 2021 года.

Почему фильм постоянно переносят – неизвестно. Возможно, причина вызвана пандемией коронавируса.

До начала пандемии Disney планировал выпустить “Черную вдову” 1 мая 2020 года. Позже премьеру перенесли на ноябрь, потом на май и теперь – на июль.

Фильм “Черная вдова” входит в киновселенную Marvel. В роли главной героини Наташи Романофф снялась голливудская актриса Скарлетт Йоханссон. Другие роли в картине исполнили Дэвид Харбор, Флоренс Пью и Рэйчел Вайс.