Об этом сообщает Reuters.
Фильм режиссера Кейта Шортланда появится на широких экранах не раньше июля.
Эта новость расстроила представителей кинотеатров, которые рассчитывали, что высокобюджетный боевик от Marvel откроет летний сезон блокбастеров и вернет кинотеатрам прежнюю популярность.
Ранее сообщалось о переносе выхода фильма на 7 мая 2021 года.
Почему фильм постоянно переносят – неизвестно. Возможно, причина вызвана пандемией коронавируса.
До начала пандемии Disney планировал выпустить “Черную вдову” 1 мая 2020 года. Позже премьеру перенесли на ноябрь, потом на май и теперь – на июль.
Фильм “Черная вдова” входит в киновселенную Marvel. В роли главной героини Наташи Романофф снялась голливудская актриса Скарлетт Йоханссон. Другие роли в картине исполнили Дэвид Харбор, Флоренс Пью и Рэйчел Вайс.
- Кинокопания Disney начала работу над третьей частью “Дэдпула”. Третью часть франшизы снимет киностудия Marvel Studios, которую в 2019 купила Disney.