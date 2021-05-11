У західному передмісті Чикаго (штат Іллінойс, США) у ДТП загинув німецько-американський архітектор Хельмут Ян, йому був 81 рік.

Про це повідомляє американський телеканал ABC.

Як повідомив каналу начальник місцевої поліції Стівен Міллер, Ян їхав на велосипеді по шосе в районі села Кемптон-Хіллз і не зупинився біля знака “стоп” на перехресті. Його збили два автомобілі, які рухалися в протилежних напрямках.

Архітектор помер на місці; жінка, що знаходилася за кермом одного з автомобілів, отримала травми та була ушпиталена.

Хельмут Ян народився 4 січня 1940 року в Нюрнберзі. Після закінчення навчання в Мюнхенському технічному університеті він поїхав в США. У 1967 році влаштувався на роботу в чиказьке архітектурне бюро C. F. Murphy Associates, яке пізніше очолив.

Він відомий як автор багатьох великих проєктів, серед яких: хмарочоси в Франкфурті-на-Майні й Бонні, Центр Джеймса Томпсона в Чикаго, Sony Center в Берліні, аеропорт Суварнабхумі в Бангкоку, Бібліотека Джо і Ріка Мансуето Чиказького університету й інші.