Об этом пишет Variety.
Аттракционы откроют в парке развлечений Motiongate.
“Джон Уик: Открытый контракт” предложит посетителям либо помочь главному герою, либо поохотится на него. В зависимости от выбора, посетители увидят разные истории.
Для этого аттракциона построят реплику отеля “Континенталь” высотой в десять этажей. По словам создателей, очередь будет проходить через фойе гостиницы и разделяться на два пути.
Горки по “Иллюзии обмана” тоже повторят сюжет фильма. Для них построят декорации казино, и посетители смогут принять участие в ограблении.
- Голливудский актер Киану Ривз ответил на вопрос, который давно волнует его фанатов – кто из его героев сильнее – Нео (“Матрица”) или Джон Уик из одноименного фильма.