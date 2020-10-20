В 2021 году в Дубае планируют открыть два аттракциона по мотивам франшиз "Джон Уик" и "Иллюзия обмана".

Об этом пишет Variety.

Аттракционы откроют в парке развлечений Motiongate.

“Джон Уик: Открытый контракт” предложит посетителям либо помочь главному герою, либо поохотится на него. В зависимости от выбора, посетители увидят разные истории.

Для этого аттракциона построят реплику отеля “Континенталь” высотой в десять этажей. По словам создателей, очередь будет проходить через фойе гостиницы и разделяться на два пути.

Горки по “Иллюзии обмана” тоже повторят сюжет фильма. Для них построят декорации казино, и посетители смогут принять участие в ограблении.