У популярного певца Джастина Тимберлейка и его супруги Джессики Бил родился сын.

Об этом сообщает Vulture.

Отмечается, что благодаря карантину из-за пандемии коронавируса Джессика смогла без труда скрыть беременность. Поэтому новость о появлении второго ребенка стала неожиданной.

Ребенок, имя которого пока неизвестно, появился на свет в начале неделе. Но официальных комментариев по поводу рождения сына от пары пока не поступало.

Супруги поженились в 2012 году. Их свадьба стала самой дорогой в истории Голливуда. Красивая и романтическая церемония прошла на юге Италии в провинции Бриндизи. На свадьбу молодожены потратили почти 6,5 млн. долларов. Бил и Тимберлейк уже воспитывают сына Сайласа Рэндалла Тимберлейка, который родился в 2015 году.