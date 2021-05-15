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У Джилл Байден є зроблена на замовлення сумка з портретом її собак

У першій леді США Джилл Байден є зроблена на замовлення сумка Valentino з портретом її собак - Мейджора і Чемпа.

Суббота, 15 мая 2021, 09:34

Про це повідомляють журнали People і Page Six.

Так, папараці сфотографували першу леді з єдиним у своєму роді аксесуаром в четвер, коли вона вийшла з літака Air Force One на шляху до центру вакцинації в Чарльстоні, штат Західна Вірджинія.

Джилл Байден також була з цією сумкою під час поїздки в Колорадо-Спрінгс на початку цього місяця.

Цей дизайн – гідна данина поваги найкращому другові людини, так як він також включає першу букву імені Байден, ”J”, поруч з двома президентськими собаками.

Будь-який бажаючий може замовити подібну сумку за 2200 доларів на вебсайті Valentino або в деяких бутиках бренду.

Варто зазначити, що Джилл – не єдина публічна особа з подібним аксесуаром: у Кендалл Дженнер є дві сумки Staud, на яких намальовані зображення її цуценя Піро, а у чихуахуа Періс Хілтон є власна крихітна сумочка Hermès за 5500 доларів.

  • Пес обраного президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор (Major) став першою твариною в Білому домі, яку взяли з притулку.
  • У лютому перша леді Джилл Байден записала відео в компанії зі своїми собаками і закликала американців не ігнорувати носіння масок у громадських місцях.
Теги: Valentino, Джилл Байден, собаки, сумка

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