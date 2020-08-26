Во Франции в новом издании романа английской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят" решили изменить название книги.

Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

Отмечается, что книга считается самой продаваемой в мире криминальной книгой с тиражом более 100 миллионов экземпляров.

Теперь роман будет называться “Их было десять”. Текст романа тоже изменят, исключив слово “негр”, которое там встречалось 74 раза.

“Когда писалась книга, язык был другим, и мы использовали слова, которые теперь забыты. Сегодня, к счастью, мы можем исправить это, не изменяя роман, но это станет приемлемо для всех”, – отметил правнук писательницы Джеймс Причард.

Напомним, в конце мая в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. Нательные камеры полицейских засняли последние минуты жизни Флойда.

На задержании присутствовали 4 полицейских. Томас Лейн, Дж. Александр Куенг, Ту Тао и Дерек Шовен. Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу. Вскоре обвинения предъявили и трем остальным офицерам полиции. Все четверо были уволены после инцидента.