Об этом он написал на личной странице в Twitter.

Актер рассказал, что у него диагностировали лимфому. Это злокачественную опухоль, которая появляется в клетках лимфатической системы.

Джефф отметил, что не собирается сдаваться. По его словам, группа враче уже работает над системой, по которой он будет вести борьбу с онкозаболеванием.

Актер пообещал фолловерам, что будет рассказывать им о результатах.

“Мне поставили диагноз лимфома. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз благоприятный. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе”, – написал актер.

Также он поблагодарил своих родных и друзей за поддержку.

“Я глубоко благодарен за любовь и поддержку моей семье и друзьям. Благодарю за ваши молитвы и пожелания”, – написал он.

К слову, за время работы в Голливуде Бриджес снялся в более 200 кинолентах. В 2010 году он получил премию “Оскар” за роль в драматическом фильме “Сумасшедшее сердце”.