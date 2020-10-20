Об этом он написал на личной странице в Twitter.
Актер рассказал, что у него диагностировали лимфому. Это злокачественную опухоль, которая появляется в клетках лимфатической системы.
Джефф отметил, что не собирается сдаваться. По его словам, группа враче уже работает над системой, по которой он будет вести борьбу с онкозаболеванием.
Актер пообещал фолловерам, что будет рассказывать им о результатах.
“Мне поставили диагноз лимфома. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз благоприятный. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе”, – написал актер.
Также он поблагодарил своих родных и друзей за поддержку.
“Я глубоко благодарен за любовь и поддержку моей семье и друзьям. Благодарю за ваши молитвы и пожелания”, – написал он.
К слову, за время работы в Голливуде Бриджес снялся в более 200 кинолентах. В 2010 году он получил премию “Оскар” за роль в драматическом фильме “Сумасшедшее сердце”.
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