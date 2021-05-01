У Grammy зникнуть «таємні комітети» для висування номінантів

Організатори престижної музичної премії Grammy заявили про зміну правил після звинувачень у фальсифікаціях.

Про це йдеться у заяві Академії звукозапису США.

Зокрема, припиняють свою роботу “секретні комітети” для висунення кандидатур на номінації, оскільки вони мають найбільше можливостей для махінацій.

Номінантів на наступну премію Grammy обиратимуть усі 11 тисяч членів академії, які мають право голосу. Після цього понад 90% членів академії пройдуть перекваліфікацію.

До цього номінантів обирали лише комітети з 15-30 експертів. Їх імена не розголошували. Ці комітети розділялись на жанри.

В Академії звукозапису наполягають, що процес відбору був об’єктивним, а експерти ㅡ професіоналами. Однак вирішили змінити правила через звинувачення у махінаціях.

Але й це ще не всі зміни. Grammy зменшує кількість жанрових категорій, за якими члени академії зможуть віддати свої голоси. Тепер їх буде не 15, а лише 10. Ці категорії мають бути у максимум трьох областях музики.

Також додадуть дві нові категорії: “Найкращий світовий музичний перформанс” та “Найкращий альбом Música Urbana” (латинська музика). Таким чином кількість категорій на Grammy збільшиться до 86.