Об этом сообщается на сайте мероприятия biennial4memes.сom.
Мероприятие будет проходить в киберпространстве, Сиэтле, Далласе и еще нескольких локациях, которые пока не называют.
Memennial 2020 позиционируется как “первое биеннале для мемов”. На биеннале будут демонстрировать непосредственно мемы, диджитал-арт и объекты искусства с отсылками на мемы, тексты, авторы которых вдохновлялись мемами.
Как сообщает арт-портал Artnet, шоу было задумано художником из Далласа по имени Анам Балам (Anam Bahlam). Она будет иметь вид мем-показов и танцевальных вечеринок с одновременной выставкой произведений искусства и онлайн-экспозицией.
Мероприятие, уверяют организаторы, будет касаться не только популярных в сети мемов, поскольку сегодня “мемы управляют выборами, революциями, сознанием” и “создают общество”.
“Мем смешит, вдохновляет и дарит жизнь. Мемы бесплатные и без авторства, и это заставляет меня думать об обществе немного иначе”, — прокомментировал Анам Балам.
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