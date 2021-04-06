В субботу, 3 апреля, в Каире состоялся грандиозный парад - по городу в новый музей провезли 22 древнеегипетские мумии фараонов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Улицами города пронесли капсулы с останками 18 фараонов и четырех правительниц периода Нового царства – эпоха высшего расцвета древнеегипетской государственности. Хронологические рамки эпохи определяются 1550—1069 годами до н. э.

Мумии фараонов вывезли из Египетского музея на площади Тахрир в центре Каира в Национальный музей египетской цивилизации в Фустате, примерно в 5 км к юго-востоку.

Власти перекрыли дороги вдоль Нила для проведения парада. Отмечается, что эта церемония призвана вызвать интерес к богатству древностей Египта, ведь сейчас туризм сильно пострадал из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Когда королевские мумии прибыли в музей, который официально открыли в субботу, пушки произвели салют. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси присутствовал на параде.

На церемонии также присутствовали руководители культурного агентства ООН ЮНЕСКО и Всемирной туристской организации.

По словам египетского археолога Захи Хавасса, каждая мумия была помещена в специальную капсулу, заполненную азотом для обеспечения защиты.

Их перевозили на специальных транспортных средствах с обеспечением устойчивости.

“Мы выбрали Музей цивилизации, потому что впервые хотим показать мумии цивилизованно, образованно, а не для развлечения, как в Египетском музее”, – сказал Хавасс.

С 1871 года археологи находили мумии в комплексе заупокойных храмов Дейр-аль-Бахари в Луксоре и в близлежащей Долине царей.

Самой старой мумией является владение Секененре Тао, последнего царя 17-й династии, правившего в 16 веке до нашей эры и, как полагают, погибшего насильственной смертью.

В параде также участвовали мумии Рамзеса II, Сети I и Яхмоса-Нефертари.

Фустат, где разместился новый музей, был столицей Египта при династии Омейядов после арабского завоевания.