Об этом сообщает агентство Reuters.
Улицами города пронесли капсулы с останками 18 фараонов и четырех правительниц периода Нового царства – эпоха высшего расцвета древнеегипетской государственности. Хронологические рамки эпохи определяются 1550—1069 годами до н. э.
Мумии фараонов вывезли из Египетского музея на площади Тахрир в центре Каира в Национальный музей египетской цивилизации в Фустате, примерно в 5 км к юго-востоку.
Власти перекрыли дороги вдоль Нила для проведения парада. Отмечается, что эта церемония призвана вызвать интерес к богатству древностей Египта, ведь сейчас туризм сильно пострадал из-за ограничений, связанных с COVID-19.
Когда королевские мумии прибыли в музей, который официально открыли в субботу, пушки произвели салют. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси присутствовал на параде.
На церемонии также присутствовали руководители культурного агентства ООН ЮНЕСКО и Всемирной туристской организации.
По словам египетского археолога Захи Хавасса, каждая мумия была помещена в специальную капсулу, заполненную азотом для обеспечения защиты.
Их перевозили на специальных транспортных средствах с обеспечением устойчивости.
“Мы выбрали Музей цивилизации, потому что впервые хотим показать мумии цивилизованно, образованно, а не для развлечения, как в Египетском музее”, – сказал Хавасс.
С 1871 года археологи находили мумии в комплексе заупокойных храмов Дейр-аль-Бахари в Луксоре и в близлежащей Долине царей.
Самой старой мумией является владение Секененре Тао, последнего царя 17-й династии, правившего в 16 веке до нашей эры и, как полагают, погибшего насильственной смертью.
В параде также участвовали мумии Рамзеса II, Сети I и Яхмоса-Нефертари.
Фустат, где разместился новый музей, был столицей Египта при династии Омейядов после арабского завоевания.
- В октябре 2019 года неподалеку от египетского города Луксор, в Долине Царей, археологи обнаружили 30 древних деревянных саркофагов с мумиями внутри.
- В том же году в Египте впервые с 1965 года открыли для посетителей одну из древнейших пирамид – “Ломаную”, возведение которой приписывается фараону Снофру (XXVI век до нашей эры).