30-летняя женщина из канадского города Оквилл, который расположен между Торонто и Гамильтоном, обвиняется в краже компьютерного оборудования и аксессуаров на сумму 66 000 долларов у Rockstar Games Toronto, разработчика видеоигр. Сообщается, что кража произошла в канун Рождества.

Об этом сообщает издание The Gamer.

Rockstar Games Toronto в основном портировала игры, разработанные другими студиями Rockstar Games. Компания также поддержала разработку The Warriors 2005 года, Red Dead Redemption-2 2018 года и Max Payne-3 2011 года. Кроме того, Rockstar Toronto разработала встроенный видеоредактор для отснятого в игре материала для версий Grand Theft Auto-4 для Microsoft Windows и Grand Theft Auto-5.

Как сообщили правоохранители, из офиса Rockstar Games было похищено техники примерно на 66 тысяч долларов. Это оборудование доставили в офис разработчиков GTA/RDR2, но женщина ухитрилась вынести эти коробки. Что именно было внутри, не сообщается.

Женщину также обвинили в ряде других краж в конце января, в том числе в краже автомобиля, пары курток и iPhone, который затем был использован для совершения покупок с помощью Apple Pay. Ей предъявлено 18 обвинений, в том числе кража на сумму более 5000 долларов, мошенническое использование кредитной карты и незаконное обращение с имуществом, полученное преступным путем.