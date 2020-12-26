На острове Ванкувер, который расположен на западном побережье канадской провинции Британская Колумбия, уничтожили тысячелетний кедровый лес.

Об этом сообщили активисты движения Savethereef в Instagram.

Известно, что вырубку леса осуществила лесозаготовительная компания Teal-Jones. Она расчистила участок размером в 33 футбольных поля. Однако у компании было официальное разрешение на вырубку леса, которое выдали власти провинции Британская Колумбия.

“Деревья росли тысячи лет, и пройдет еще тысяча, прежде чем мы сможем увидеть такой лес снова. Старинные леса имеют важное значение для нашей планеты, но Британская Колумбия проводит переработку лесов каждые 30-80 лет”, – отметили активисты.

Они показали шокирующие кадры до уничтожения леса и после, а также попросили максимально распространить этот пост.