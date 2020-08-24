В Киеве завтра, 25 августа, перекроют движение по улице Ярославской из-за съемок художественного фильма.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Съемки продлятся на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской) с 05:00 до 21:00.

Напомним, что согласно распоряжению, съемки художественного фильма продлятся в столице до 26 сентября.

Ответственность за подготовку и проведение съемок взял на себя организатор – общество с ограниченной ответственностью “Эппл ТРИ продакшнс”. Организатор должен обеспечить соблюдение правил благоустройства, противоэпидемических требований и тому подобное.

Ранее сообщалось, что американская компания Netflix снимает свой первый фильм в Украине. Это комедийный боевик под названием “The Last Mercenary” ( “Последний наемник») – о политических интригах на государственном уровне. Среди ключевых актеров – Жан-Клод Ван Дамм.

В боевике Ван Дамм сыграет роль бывшего агента секретной службы, который должен срочно вернуться во Францию, когда правительство ошибочно обвинило его сына в незаконной торговле оружием и наркотиками. Не обойдется и без разборок с мафией.

В Украине за съемки ответственные международная кинокомпания Apple Tree и продакшн-компания Star Media.