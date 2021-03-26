Burberry стал первым люксовым брендом, который столкнулся с негативной реакцией со стороны властей Китая, из-за отказа использовать синьцзянский хлопок. Считается, что этот хлопок может быть произведен уйгурами в условиях принудительного труда.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В пятницу Китай наложил санкции на организации и отдельных лиц в Соединенном Королевстве за “ложь и дезинформацию” о Синьцзяне. Ранее Великобритания ввела санкции за предполагаемые нарушения прав человека в западном китайском регионе.

Burberry является членом Better Cotton Initiative, группы, которая выступает за улучшение методов производства хлопка. Еще в октябре компания заявила, что отказывается от хлопка из Синьцзяна, ссылаясь на проблемы с правами человека в этом регионе.

Китайская актриса Чжоу Дунъюй расторгла свой контракт с Burberry как представителя бренда, поскольку Burberry “четко и публично не заявила о своей позиции в отношении хлопка из Синьцзяна”.

Культовый клетчатый узор Burberry исчез с одежды персонажей популярной видеоигры Honor of Kings китайской компании Tencent.

Согласно информации на веб-сайте Burberry, хлопок им поступает из США, Австралии, Турции, Индии и Египта.

Негативная реакция – особенно в социальных сетях – охватила такие бренды масмаркета, как H&M, Adidas и Nike. Эти бренды также ранее критически высказались относительно условий труда в Синьцзяне, крупнейшем производящем хлопок регионе Китая.

Активисты и эксперты ООН по правам человека обвинили Китай в применении массовых задержаний, пыток, принудительного труда и стерилизации уйгуров в Синьцзяне. Китай отрицает эти утверждения и заявляет, что его действия в регионе необходимы для противодействия экстремизму.

Китайский национальный совет по текстилю и одежде в заявлении, сделанном в пятницу, призвал международные бренды прекратить “неправильное поведение”, а именно исключение хлопка из Синьцзяна из своих цепочек производства товаров.

Законодатель Гонконга Регина Ип заявила, что перестанет покупать вещи Burberry.

“Burberry – один из моих любимых брендов. Но я перестану покупать продукцию Burberry. Я поддерживаю свою страну в бойкоте компаний, распространяющих ложь о Синьцзяне”, – написала Ип в своем аккаунте в Twitter.

Уйгуры – мусульмане тюркского происхождения, живущие на северо-западе Китая. С 2018 года в СМИ стали появляться доклады о преследовании этой этнической группы со стороны китайских властей.

По оценкам правозащитных организаций, в провинции Синьцзян более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых “лагерях для перевоспитания”, где их заставляют отказаться от своей религии, культуры и языка.

Китайские власти отрицают все обвинения в ущемлении уйгуров и называют эти учреждения “образовательными центрами” для предотвращения опасности исламистской радикализации.