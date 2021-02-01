В красивом итальянском городке Биккари выставили на продажу дома по цене в 1 евро. Но за такую цену можно купить разве что ветхий дом.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Тем не менее в городе есть пустующее жилье под ключ – цены на такие дома начинаются от 7500 евро и до 13 000 евро.

Решение продавать дома по таким низким ценам – это инициатива мэра Джанфилиппо Миньогны. Многие жители уже давно выехали из города в поисках работы или вовсе переехали за границу, в основном в США. В 1950-х годах в городке проживало 5 тыс. человек.

“Сейчас у нас меньше 2000 жителей. Депопуляция – это открытая рана, постоянное явление. Местные жители продолжают уезжать, и хотя большинство из них раньше возвращались сюда летом, но теперь они больше этого не делают. Многие жилые дома пусты”, – сказал мэр.

“Как-то я бродил по старому центру, и меня поразило, как много милых домов в идеальной состоянии стоят закрыты в течение многих лет, спрятаны в тихих переулках с табличками “Сдается или продается”, которые никто не видит”, – сказал Джанфилиппо Миньогна.

Courtesy Comune Biccari

В городе за 1 евро продаеться чуть более десятка домов и 20 домов высшего класса, но потенциально более 100 пустующих зданий в Биккари нуждаются в новых жильцах.

Те, кто соглашается на ветхое жилье за ​​1 евро, должны выложить гарантийную сумму в размере 3000 евро, которая будет возвращена после завершения восстановительных работ, возможно, в течение трех лет.

Биккари может похвастаться впечатляющими пейзажами. Расположенный на границе трех регионов – Апулии, Молизе и Кампании, он окружен горами Даунии, густыми лесами, пастбищными полями, оливковыми рощами и озером.

Биккари расположен у подножия самой высокой вершины региона, Монте Корнаккья (также известной как Гора Падшего Ворона). Сверху открывается вид на Адриатическое побережье, мыс Гаргано и острова Тремити.

В округе есть руины доисторических поселений и старых ферм.