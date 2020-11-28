Актриса Ева Лонгория много времени уделяет спортивным тренировкам, но на этот раз ее тренером стал двухлетний сын Сантьяго.

Знаменитость показала милое видео тренировок на своей Instagram-странице.

Лонгория позирует в спортивном топе, лосинах и кроссовках. В одной руке актриса держит гантель, а во второй – руку своего Санти.

Мать и сын ритмично двигаются под музыку и получают удовольствие от тренировки.

“Сегодня провела новую тренировку, и Санти захотел принять в ней участие! Извините, у меня новый учитель!”, – написала звезда.

Поклонники актрисы в комментариях отметили, что совместные тренировки мамы и сына выглядят очень мило.

Кстати, 45-летняя Ева Лонгория часто показывает свои тренировки. Благодаря спорту звезда в прекрасной форме.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)