Знаменитость показала милое видео тренировок на своей Instagram-странице.
Лонгория позирует в спортивном топе, лосинах и кроссовках. В одной руке актриса держит гантель, а во второй – руку своего Санти.
Мать и сын ритмично двигаются под музыку и получают удовольствие от тренировки.
“Сегодня провела новую тренировку, и Санти захотел принять в ней участие! Извините, у меня новый учитель!”, – написала звезда.
Поклонники актрисы в комментариях отметили, что совместные тренировки мамы и сына выглядят очень мило.
Кстати, 45-летняя Ева Лонгория часто показывает свои тренировки. Благодаря спорту звезда в прекрасной форме.
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