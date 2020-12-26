Видео появилось на YouTube-канале Marvel Studios.

Шестисерийный проект расскажет о событиях, которые происходили с Алой Ведьмой и Виженом после “Мстителей: Финал”.

Супергерои Marvel Алая Ведьма и Вижен живут мирной семейной жизнью, но вскоре начинают подозревать, что их реальность совсем не такая, какой кажется.

Роли Алой Ведьмы и Вижена, как и в полнометражных фильмах Marvel, исполнили Элизабет Олсен и Пол Беттани. А режиссером сериала выступил Мэтт Шекман.

Премьера “ВандаВижен“ запланирована на 15 января 2021 года.