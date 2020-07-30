В Сети опубликовали первые кадры нового сериала Райана Мерфи — Ratched ("Сестра Рэтчед"), который стал приквелом к фильму "Пролетая над гнездом кукушки".

Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Сериал выйдет 18 сентября на Netflix.

На опубликованных снимках фигурирует Сара Полсон, которая исполнит главную роль медсестры Милдред Рэтчед.

В ленте также снялись Финн Уиттрок, Шэрон Стоун и Синтия Никсон.

Действие сериала разворачивается в 1947 году. По сюжету Милдред отправится в Северную Калифорнию, где планирует устроиться на работу в ведущей психиатрической лечебнице. Выясняется, что там над людьми проводят странные эксперименты. Имея секретную миссию, Милдред проявляет себя как хорошая медсестра, благодаря чему ей удается завоевать авторитет. Но в ее душе будет происходить что-то темное.