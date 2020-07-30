Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Сериал выйдет 18 сентября на Netflix.
На опубликованных снимках фигурирует Сара Полсон, которая исполнит главную роль медсестры Милдред Рэтчед.
В ленте также снялись Финн Уиттрок, Шэрон Стоун и Синтия Никсон.
Действие сериала разворачивается в 1947 году. По сюжету Милдред отправится в Северную Калифорнию, где планирует устроиться на работу в ведущей психиатрической лечебнице. Выясняется, что там над людьми проводят странные эксперименты. Имея секретную миссию, Милдред проявляет себя как хорошая медсестра, благодаря чему ей удается завоевать авторитет. Но в ее душе будет происходить что-то темное.
- В 2018 году в США умер известный режиссер, двукратный обладатель “Оскар” Милош Форман, который снял “Пролетая над гнездом кукушки“.