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В Сети опубликовали ранее неизданную песню Принса «I Need A Man»

В Сети опубликовали ранее неизданную песню певца Принса "I Need A Man".

Суббота, 19 сентября 2020, 14:31

Об этом сообщает NME.

Этот трек был написан Принсем в 1981 году для женского коллектива The Hookers, который впоследствии был назван Vanity 6. Группа выпустила в 1982 году свой единственный альбом, но песня «I Need A Man» в него не вошла.

Через пять лет Принс был настолько впечатлен выступлением номинанта на премию Грэмми Бонни Райтт на церемонии 1987 года, что предложил певице исполнить переработанную версию “I Need a Man”, но сотрудничество музыкантов так и не состоялось.

СПРАВКА. Принс Роджерс Нельсон — американский музыкант, певец, гитарист-виртуоз, мультиинструменталист, автор песен, композитор, продюсер, актер, режиссер. На протяжении большей части своей карьеры выступал под именем Принс, но использовал также и множество псевдонимов. По всему миру было продано более 100 миллионов копий его альбомов. Лауреат семи премий “Грэмми”, премий “Оскар” и “Золотой глобус”. В 2004 году имя Принса было внесено в Зал славы рок-н-ролла.

  • В августе 2018 стало известно, что 23 альбома американского музыканта Принса теперь доступны онлайн на YouTube, Spotify, Apple Music и других сервисах. Общий каталог включает около 20 часов музыки.
Теги: пісня, Принс

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