В Сети опубликовали ранее неизданную песню Принса «I Need A Man»

Об этом сообщает NME.

Этот трек был написан Принсем в 1981 году для женского коллектива The Hookers, который впоследствии был назван Vanity 6. Группа выпустила в 1982 году свой единственный альбом, но песня «I Need A Man» в него не вошла.

Через пять лет Принс был настолько впечатлен выступлением номинанта на премию Грэмми Бонни Райтт на церемонии 1987 года, что предложил певице исполнить переработанную версию “I Need a Man”, но сотрудничество музыкантов так и не состоялось.