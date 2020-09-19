В Сети опубликовали ранее неизданную песню Принса «I Need A Man»

Об этом сообщает NME.
Этот трек был написан Принсем в 1981 году для женского коллектива The Hookers, который впоследствии был назван Vanity 6. Группа выпустила в 1982 году свой единственный альбом, но песня «I Need A Man» в него не вошла.
Через пять лет Принс был настолько впечатлен выступлением номинанта на премию Грэмми Бонни Райтт на церемонии 1987 года, что предложил певице исполнить переработанную версию “I Need a Man”, но сотрудничество музыкантов так и не состоялось.
СПРАВКА. Принс Роджерс Нельсон — американский музыкант, певец, гитарист-виртуоз, мультиинструменталист, автор песен, композитор, продюсер, актер, режиссер. На протяжении большей части своей карьеры выступал под именем Принс, но использовал также и множество псевдонимов. По всему миру было продано более 100 миллионов копий его альбомов. Лауреат семи премий “Грэмми”, премий “Оскар” и “Золотой глобус”. В 2004 году имя Принса было внесено в Зал славы рок-н-ролла.
- В августе 2018 стало известно, что 23 альбома американского музыканта Принса теперь доступны онлайн на YouTube, Spotify, Apple Music и других сервисах. Общий каталог включает около 20 часов музыки.