В Сеть попали снимки смартфона OnePlus 9 Pro, который является одной из самых ожидаемых новинок 2021 года.

Об этом пишет издание Engadget.

Издание подчеркивает, что плоский дисплей OnePlus 8T не станет флагманом компании следующего поколения.

Снимки говорят, что дизайн OnePlus 9 Pro сохранит изогнутую поверхность дисплея. Кроме того, экран будет немного меньше – 6,55 дюймов. Поэтому 9 Pro может быть проще в использовании, чем его 6,7-дюймовый предшественник.

Задняя камера смартфона будет похожа на Galaxy Note 20, которая, по слухам, появится в базовом OnePlus 9, хотя Pro будет иметь целых четыре камеры.

О спецификациях нового смартфона ничего не говорится, хотя ожидается, что OnePlus будет использовать следующее поколение высокопроизводительных чипов Qualcomm серии Snapdragon 800. Он также может похвастаться обновленными сенсорами камеры.

Говорят, что OnePlus представит 9 Pro в марте.