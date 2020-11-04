В Сети высмеяли рваные колготки от итальянского дома моды Gucci, которые продаются за почти 5,5 тысяч гривен (190 долларов).

Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что каким-то образом люксовому бренду удалось распродать все колготки.

Instagram-аккаунт @diet_prada, освещающий различные курьезы в мире моды, обратил внимание на новинку и отметил:

“Вопрос к тем, кто заплатил 190 долларов за рваные колготки: вы в порядке?”

В комментариях к посту, пользователи Сети высмеяли колготки.

“За 190 долларов я ожидал как минимум разрывы с логотипом GG”, “Мода официально мертва”, “Что? У меня есть 6 старых разорванных пар, которые я отдаю бесплатно”, “Я понятия не имела, что все эти годы я опережала тенденцию, я думала, что я просто разорена и не могу позволить себе новые колготки”, – писали они.