Об этом пишет New York Post.
Отмечается, что каким-то образом люксовому бренду удалось распродать все колготки.
Instagram-аккаунт @diet_prada, освещающий различные курьезы в мире моды, обратил внимание на новинку и отметил:
“Вопрос к тем, кто заплатил 190 долларов за рваные колготки: вы в порядке?”
Посмотреть эту публикацию в Instagram
To whoever paid $190 for these @gucci pre-ripped tights… r u ok? #RippedInItaly • #gucci #tights #stockings #pantyhose #sheer #ripped #diy #diyprojects #tutorial #goth #punk #subculture #mfw #milanfashionweek #wiwt #ootd #madeinitaly #alessandromichele #wtf #expensive #luxury #fashion #confusing #lol #huh #soldout #luxuryfashion #dietprada
В комментариях к посту, пользователи Сети высмеяли колготки.
“За 190 долларов я ожидал как минимум разрывы с логотипом GG”, “Мода официально мертва”, “Что? У меня есть 6 старых разорванных пар, которые я отдаю бесплатно”, “Я понятия не имела, что все эти годы я опережала тенденцию, я думала, что я просто разорена и не могу позволить себе новые колготки”, – писали они.
- Бренд Gucci назвали самым популярным в мире. Следующими в ТОП-3 стали Nike и Off-White.